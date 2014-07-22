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ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات السوزوكي بالمنوفية

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ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات السوزوكي بالمنوفية ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات السوزوكي بالمنوفية

أرشيفية

تمكنت مديرية أمن المنوفية من ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات السوزوكى وتقطيعها وإعادة بيعها ، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث السادات بقيام هشام علاء الدين -30 سنة- صاحب ورشة تقطيع سيارات ومحمود حسن محمد -40 سنة- سائق ومسجل شقى خطر فرض سيطرة وطارق جلال السيد -49 سنة- سائق كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة سيارات السوزوزكى وتقطيعها واخفائها بالمخزن الخاص بالاول تمهيدا لبيعها.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم الاول وبحوزته سلاح نارى محلى الصنع واعترف بالاشتراك مع الثانى والثالث بارتكاب عدة وقائع سرقة وتم العثور على اجزاء من سيارات مسروقة.

تم تحرير محضر بالواقعة ، وباشرت النيابة التحقيق.

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