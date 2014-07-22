صورة - خيمس رودريجيز يتخطى الفحص الطبي مع ريال مدريد

تخطى الكولومبي خيمس رودريجيز مهاجم موناكو الفرنسي إجراءات الفحص الطبي يوم الثلاثاء تمهيدا لانتقاله إلى ريال مدريد في صفقة قياسية تصل لـ80 مليون يورو.

هداف كأس العالم 2014 لفت أنظار الجميع بأداء مبهر مع منتخب بلاده كولومبيا، ليسهم في كتابة تاريخ مع المنتخب والوصول إلى دور ربع النهائي لأول مره في التاريخ.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية صورة لمهاجم مدريد الجديد بعد نجاحه في اجتياز الفحص الطبي في إسبانيا.

ومن المنتظر أن تعلن الصفقة بشكل رسمي مساء الثلاثاء، مع عقد طويل الأمد يربط المهاجم الكولومبي مع مدريد حتى عام 2020.

وكان رودريجيز قد صرح في وقت سابق عن حلمه باللعب لمدريد، قائلًا: "أحترم كل الفرق كثيرا، ولكنني مستعد أن أذهب إلى ريال مدريد وأنا مغمض العينين".

ويعتبر التعاقد مع خيمس هو ثاني صفقات مدريد في سوق الانتقالات بعد انتداب متوسط الميدان الألماني توني كروس.