«التنسيق»: 80 ألف طالب سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى

قال سيد عطا، رئيس الإدارة المركزية لتنسيق القبول بالجامعات، إن عدد طلاب الشهادات الثانوية العامة وصل إلى قرابة 80 ألف طالب حتى الآن، مشيراً إلى أن العمل بمكتب التنسيق يسير بشكل طبيعي، ولا وجود لأي مشكلات.

وأضاف «عطا»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن الدكتور سيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، حث العاملين بمكتب التنسيق خلال زيارته، الاثنين، على تسهيل عملية تسجيل الرغبات على الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح أن 3600 ألف طالب من طلاب الشهادات الفنية «الصناعية- السياحة والفنادق- التمريض» نظام الخمس سنوات، تقدموا للقبول بكليات السياحة والفنادق والفنون الجميلة «عمارة»، والتمريض والفنون التطبيقية، والتي تتطلب طبيعة الدراسة بها تمتع الطالب ببعض القدرات والمهارات، وأن اختباراتهم بدأت، الثلاثاء، بالكليات.

وأكد «عطا»، أن مكتب التنسيق الرئيسي وفروعه بالجامعات، مستمرين في استقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم، وليس هناك صحة لما تردد عن إغلاق المكتب بسبب إجازة احتفالات ذكري ثورة 23 يوليو.