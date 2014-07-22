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«الأطباء»: تصريحات وزير الصحة شوهت صورتنا

  • مصر
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اتهم اعضاء بمجلس النقابة العامة للأطباء، الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، بتشويهه صورتهم أمام الرأي العام، مما تسبب في زيادة الاعتداءات على المستشفيات، مؤكدين أنه كان مدخلاً لحوادث البلطجة والتعدى على الأطباء.

وقال حسام كمال، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن وزير الصحة تسبب بتصريحاته في تشويه صورة الأطباء، إلى جانب شنه حمله لتشويه الأطباء إعلاميا، وتحميلهم كل خطايا المنظومة الصحية في .

وأضاف «كمال»، في بيان للنقابة، الاثنين، أن وزير الصحة صرح أن الطبيب في غرفة العمليات لا يقل شرفا عن الجندي على الحدود، وذلك أثر ما تعرض له أطباء مستشفى أحمد ماهر من اعتداء.

وأوضح أن وزير الصحة نسى أو تناسى أنه أحد الأسباب الرئيسية لتزايد الاعتداءات على الأطباء، مشيرا إلى ميزانية الصحة في الموازنة الجديدة أكثر قليلا من ٥%، معتبرا أنه أمر «مضحك».

وطالب «كمال»، وزير الصحة برفع نصيب الصحة من الموازنة العامة والإنفاق الحقيقي على العلاج المجاني داخل المستشفيات، وتوفير الإمكانيات، والضغط لتفعيل تامين المستشفيات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، واستصدار قانون بتغليظ عقوبة التعدي على المنشات الطبية حتى يكون رادعا لمن ينتهك حرمه المستشفيات.

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