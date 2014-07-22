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محافظ مرات يرعى الحفل الختامي لأنشطة موسمي ثرمداء

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محافظ مرات يرعى الحفل الختامي لأنشطة موسمي ثرمداء محافظ مرات يرعى الحفل الختامي لأنشطة موسمي ثرمداء

    رعى محافظ محافظ مرات سعد بن معمر وبحضور كل من رئيس مركز ثرمداء ماجد العنقري ومساعد مدير تعليم محافظة شقراء مطلق العتيبي وعدد من المشرفين التربويين ورؤساء الدوائر الحكومية وأولياء الأمور الحفل الختامي لأنشطة وفعاليات النادي الموسمي بثرمداء لهذا العام 1435 ه وذلك في الصالة الرياضية بمدرسة ثرمداء المتوسطة والثانوية والذي بدئ بآيات من الذكر الحكيم ليلقي بعدها مدير المدرسة والنادي الموسمي فهد الدعجاني كلمة رحب فيها بالجميع.

ومثمناً جهود الهيئة الإشرافية للنادي وما قدمته إدارة التربية والتعليم بمحافظة شقراء والدوائر الحكومية والأهلية من توجيه ودعم لتعزيز هوايات الطلبة المختلفة وتنفيذ البرامج التربوية لتتوالى فقرات الحفل حيث قدم شباب النادي مسيرة بعنوان (وطن الخير أمانة ) وعرض لوحات للحملة الوطنية الشاملة تحمل عبارات ماتنعم به بلادنا من أمن واستقرار والتأكيد على أهمية دور المواطن في المحافظة على مكتسبات الوطن.

بعدها تم تكريم الطلبة المشاركين وبالتعاون مع الجمعية الخيرية بمحافظة مرات بمشروع (وجبة إفطار مسافر) والمشاركين في سباق الدراجات ودوري البلاستيشن فيما وزعت جوائز على الفائزين في المسابقة الأسرية التي نفذت برعاية ودعم من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بثرمداء بعدها تم تكريم مشرفي النادي والجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية والأهلية والافراد نظير مشاركتهم في إنجاح فعاليات وأنشطة وبرامج النادي الذي قدم منسوبوه في نهاية الحفل درعين تذكاريين لكل من محافظ مرات ورئيس مركز ثرمداء تكريما لهما نظير تشريفهما الحفل ودعمهما المعنوي لأبنائنا الطلاب وقدما شكرهما لإدارة النادي ومشرفيه على الجهود التي بذلت من أجل تعزيز هوايات الطلبة المختلفة وإثراء معارفهم وتنمية مواهبهم التي تعتبر داعماً للجانبين التربوي والتعليمي.

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