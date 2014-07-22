أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مقتل عاملين مصريين جراء سقوط قذائف عشوائية بمنطقة الهواري في بنغازي

Google+ Print
مقتل عاملين مصريين جراء سقوط قذائف عشوائية بمنطقة الهواري في بنغازي مقتل عاملين مصريين جراء سقوط قذائف عشوائية بمنطقة الهواري في بنغازي

 

ارشيفية

لقي عاملان مصريان مصرعهما، نتيجة سقوط قذائف عشوائية بمنطقة الهواري بمدينة بنغازي، بعد تبادل لإطلاق الصواريخ والقذائف بين قوات اللواء لمتقاعد خليفة حفتر وتنظيم “أنصار الشريعة”.
> وذكر مصدر طبي بمركز في بنغازي اليوم الثلاثاء”إن المركز استقبل جثتين لعاملين مصريين جراء سقوط قذائف عشوائية عليهما بمنطقة الهواري بالمدينة، ما أدى إلي مقتلهما في الحال”.
> كان عاملان مصريان قد قتلا أول أمس هما :أحمد رجب توفيق وربيع محمد سالم جراء إثر سقوط 6 صواريخ على أحد المنازل المقيميين بها أمام منطقة بوعطنى المقابلة لمعسكر القوات الخاصة في بنغازي.
> يذكر أن اشتباكات اندلعت أمس بين جماعات مسلحة وكتيبة 21 صاعقة ولواء 319 بمدينة بنغازي أمس أسفرت عن مقتل 16 شخصا واكثر من 100 جريح.
> وتشهد مدينة بنغازي إنفلاتا أمنيا كبيرا يتمثل في اغتيالات لعسكريين وأمنيين و مدنيين واختطاف للعمالة الأجنبية بالمدينة
> وقذف متبادل بين قوات اللواء خليفة حفتر و”أنصار الشريعة” ما أدى إلي مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا