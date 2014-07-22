برعاية وزير التموين .. نقابة الفلاحين توزع جوائز حفظة القرآن الكريم بالقليوبية

نظم المهندس مصطفى كمال وكيل النقابة العامة للفلاحين، مسابقة دينية لحفظ القرآن الكريم لأكثر من 300 طفل تتراوح اعمارهم من 5 سنوات وحتى 15 سنة، بكفر أبوجمعة محافظة القليوبية، وذلك في إطار دور النقابة في تعليم أبناء الفلاحين تعاليم الدين الإسلامي السمحة.

وذلك برعاية وحضورالدكتور خالد حنفي وزير التموين، والذي قام بتوزيع الجوائز العينية وتسليم الشهادات لـ 115 فائز من المتسابقين، وقد طالب وزير التموين الحضور بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الجيش المصري.

وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين خلال الحفل إن الأطفال هم مستقبل مصر، ولذلك علينا الاهتمام بهم وتعليمهم تعاليم الدين الإسلامي السمحه، كما أن هذه الفعاليات النوعية تسهم بشكل كبير في تحسين الحالة النفسية للأطفال وإقبالهم على الحياة، وتستهدف نشر تعاليم الوسطية النابعة من القران الكريم

> وأضاف وزير التموين، أن الأهتمام بالأطفال وتوعيتهم يرقى بمستوى بلادنا ويكونوا صورة مشرفة لمصر وللفلاح المصري مبديًا سعادته بتواجده وسط الأهالي والمواطنين، والحرص على المشاركة فى مثل هذه المناسبات الذي ترقى بمستوى أبنائنا الفكري.

وأوضح المهندس مصطفى كمال وكيل النقابة العامة للفلاحين، أن الأطفال هم اصحاب نصيب كبير من أنشطة النقابة الاجتماعية، حيث تعمل النقابة على توعيتهم وتنمية ونشر رسالة الفكر الإجتماعي والإنساني في قلوب وعقول هؤلاء الأطفال وحتى تترسخ عندهم منذ الصغر مبادئ حب الوطن والأخرين والقيام بأدوار في المجال الاجتماعي والانساني في المستقبل.

وأكد على أن اختيار وزير التموين د خالد حنفي لرعاية المسابقة ياتى افي إطار الدور الاجتماعي الذي يمارسه بالإضافة إلى اختيار النقابة له نظرًا لجهوده الكبيرة لتحسين مستوى معيشة الفلاح المصرى من خلال منظومة العيش الجديدة واعادة هيكلة السلع التموينية للوصول بها إلى الأجود.

ومن ناحيته قال الحاج أسامة محمود الجحش نقيب عام الفلاحين، ان النقابة تحاول من خلال الفعاليات الترفيهية للأطفال أن نضفي الفرحة والابتسامة على وجوههم، ولنعزز فيهم إرادة الحياة، كما أن هذه الفعاليات النوعية تسهم بشكل كبير في تحسين الحالة النفسية للأطفال وإقبالهم على الحياة، وتعد لهم اليوم المفتوح والذي يشمل على فقرات متنوعة للترفيه والعلم.