البلتاجي: “جاهزون للمشانق بس السيسي يحل مشاكله”

سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً بـ “تعذيب ضابط وامين شرطة برابعة” بدخول أهالي المتهمين إلى قاعة المحكمة التي تشهد جلسة اليوم، وفور دخولهم توجهوا ناحية القفص لتحية ذويهم داخل القفص بالتلويح بأيديهم وشارات رابعة.

وقال القيادي محمد البلتاجي المتهم في القضية موجهًا كلامه لهم : “نحن جاهزون للمشانق وجاهزين للأحكام بس السيسي يحل مشاكله الداخلية والخارجية”، مضيفًا بـ “أنه يريد أن يكون اليوم آخر ايام تلك ” المسرحية الهزلية “، ليعقب صفوت حجازي على كلام البلتاجي بالقول : “نحن قادرين على تحمل الشدائد والصعاب، وسيدفع السيسي والمشاركون في ما اسماه بـ ” المهزلة ” سُيجلبون للمحاكمة قريبًا وأن الشعب المصري يصنع ثورته”.