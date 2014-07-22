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التيار الديمقراطي يجتمع مساء اليوم بمقر حزب الكرامة

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التيار الديمقراطي يجتمع مساء اليوم بمقر حزب الكرامة التيار الديمقراطي يجتمع مساء اليوم بمقر حزب الكرامة

حزب الكرامة

يعقد أحزاب التيار المدني الديمقراطي مساء اليوم الثلاثاء، بمقر حزب الكرامة اجتماع أحزاب التيار الديمقراطى وذلك لمناقشة آخر تطورات الاتصالات مع الأحزاب والقوى السياسية وبحث التطورات علي الساحة السياسية في الفترة الحالية.

وصرح المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن الاجتماع يأتي لبحث الاتصالات مع الأحزاب بشأن التحالفات الانتخابية، وكذلك مناقشة البيان التأسيسي للتحالف، وإعلان الموعد النهائي لخروج وثيقة خاصة بهذا التحالف السياسي وأخري خاصة بالانتخابات البرلمانية ومساعي تحقيقها وآليات تنفيذها.

والجدير بالذكر أن التيار المدني الديمقراطي يضم أحزاب الكرامة والتحالف الشعبي والدستور والعدل والتيار الشعبي، ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع الساعة 10:00 بمقر الكرامة بالدقي.

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