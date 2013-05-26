إنتاج أفران للاستخدام المنزلي من ابتكار محافظ الدقهلية تعمل بالوقود الحيوي الصلب

قام اللواء صلاح الدين المعداوي محافظ الدقهلية والدكتور خالد فهمي وزير البيئة وعدد من ممثلي وزارة التموين بزيارة لمقر الشركة المنتجة لإنتاج الأفران والمواقد واستعرضوا خلالها فكرة ابتكار محافظ الدقهلية لهذه الأفران لتعتبر الأفران والمواقد المطورة التي تعمل بالوقود الحيوي الصلب للاستخدام المنزلي لبدء تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية كوقود رخيص الثمن بدلًا من البوتاجاز والغاز الطبيعي وطريقًا جديدًا للسيطرة على أزمة البوتاجاز أو الغاز الطبيعي .

وقال المعداوي “تعتبر أزمة الوقود في مصر أحد أهم المشكلات التي تواجه المجتمع حيث شهدت الأونة الأخيرة أزمة السولار والبنزين والبوتاجاز، ومن المعلوم أن المخلفات الزراعية كانت المصدر الرئيسي للطاقة منذ فجر التاريخ علمًا بأن المخلفات الزراعية بمحافظة الدقهلية تكفي جمهورية مصر العربية بالكامل كوقود وأن مخلفات جمهورية مصر العربية تكفي المنطقة العربية بالكامل كوقود حيوي نظيف وبالتالي القضاء على السحابة السوداء في غضون عامين أو ثلاثة على الأكثر كذلك توفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب حيث أن مشروعات إنتاج الوقود الحيوي الصلب من المخلفات الزراعية تحتاج إلى عمالة مكثفة .

وأكد المعداوى أن هذه الأفران يوجد منها ثلاث أحجام حيث يوجد الحجم الكبير ويستطيع الطهي عليه لإعداد وجبات تكفي 30 فرد ، وحجم متوسط ويعد وجبات تكفي 20 فرد ، ويوجد نوع صغير ليكفي وجبات عدد من ( 2 فرد إلى 10 أفراد ) وأن هذا النوع من الأفران يعمل على تشجيع الصناعات المحلية مما يوفر مئات الآلاف من فرص العمل ويرفع مستوى دخل الأفراد من خلال مشروع قومي لإنتاج هذا النوع الجديد من الأفران .