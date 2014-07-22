استطلاع بصيرة : 52% من المصريين يؤدون صلاة التراويح بانتظام في شهر رمضان

أظهر المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” فى استطلاعه عن نمط الحياة اليومي للمصريين في رمضان ، أن 52% من المصريين يؤدون صلاة التراويح بانتظام في شهر رمضان ، و22% يصلونها أحياناً ، بينما 26% لا يقومون بأداء صلاة التراويح على الإطلاق ، مشيرا الى أنه من بين من يقومون بأداء صلاة التراويح 9% يصلون أقل من 8 ركعات ، 91% يقومون بصلاة 8 ركعات فأكثر.

وقال الدكتور ماجد عثمان مدير المركز – إن الاستطلاع الذى تم باستخدام الهاتف المنزلي و المحمول على عينة احتمالية حجمها 1518 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر بجميع محافظات الجمهورية ، خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2014 – أظهر أن 28 % من المصريين ينامون من 4 إلى 5 ساعات يومياً في رمضان ، و52% ينامون من 6 إلى 8 ساعات يومياً.

وعن المسلسلات التي يتابعونها بانتظام في رمضان ، اعرب 32 % من المواطنين لا يشاهدون مسلسلات بانتظام ، بينما جاء مسلسل “ابن حلال” للممثل محمد رمضان في المرتبة الأولى بأعلى نسبة مشاهدة بلغت33% ، ويليه مسلسل “دلع بنات” لمي عز الدين بنسبة 14% ، ثم مسلسل “سجن النسا” لنيللي كريم في الترتيب الثالث بنسبة مشاهدة 9% ، ويأتي بعد ذلك مسلسل “تفاحة آدم” ومسلسل “السبع وصايا” بنسبة 6% لكل منهما ، وحصل صاحب السعادة لعادل إمام على 5% ، وتوزعت باقي النسبة على العديد من المسلسلات التي لم يحصل أي منها على أكثر من 4%.

وعن أكثر المسلسلات التي نالت إعجابهم، أجاب 34% بأنهم لا يستطيعون التحديد واحتل مسلسل “ابن حلال” المرتبة الأولى بنسبة 42% ، وجاءت مسلسلات “دلع بنات”في المرتبة الثانية بنسبة 4% ، ومسلسل “سجن النسا” و”الصياد” و”صاحب السعادة” بنسبة 3% ، أما باقي المسلسلات فقد حصل كل منها على نسب لم تتعد 2%.

وبين عثمان أن نحو 11% من الذين يشاهدون التليفزيون في رمضان كانوا يتابعون مسلسلات في بداية رمضان ثم توقفوا عن متابعتها ، وعن سؤالهم عن هذه المسلسلات جاء مسلسل “دكتور أمراض نسا” لمصطفى شعبان بنسبة 23% ، يليه مسلسل “سجن النسا” بنسبة 12% ، و”ابن حلال” بنسبة 10% ، و”صاحب السعادة” بنسبة 9%.

وأظهر 43 % من المواطنين ان أسباب انقطاعهم عن متابعة هذه المسلسلات ، أنها لم ينل رضاهم ، وجاء السبب الثاني لانشغالهم وعدم وجود وقت كاف للمتابعة أو أن مواعيد المسلسل غير مناسبة بنسبة 39%، وأجاب 10% أنه لأسباب أخلاقية لوجود ألفاظ خارجة أو مشاهد لا تناسب شهر رمضان.

وعن البرامج التلفزيونية التي يتابعونها بانتظام ، أعرب 52% بأنهم لا يتابعون برامج ، وجاء برنامج “رامز قرش البحر” بأعلى نسبة وهي 21% ، يليه برنامج “فؤش” لمحمد فؤاد بنسبة 12% ، وجاءت البرامج الدينية في المرتبة الثالثة بنسبة 4%.

وبين الاستطلاع أن 33% من المواطنين يستمعون للإذاعة في رمضان بينما 67% لا يستمعون لها ، ومن بين من يستمعون لها 26% يستمعون لها في رمضان أكثر من الشهور العادية ، بينما 67% يستمعون لها في رمضان مثل الشهور العادية ، و7% أقل من الشهور العادية.

/أ ش أ/