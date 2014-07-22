القضاء الإداري يكشف سر إعادة إنتاج فساد الإنحراف بالسلطة لبعض المحافظين

كشفت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عن السر فى ازدياد ظاهرة فساد الانحراف بالسلطة لدى بعض المحافظين، وقضت بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة الصادر في شغل إحدى الوظائف القيادية التابعة للمحافظة، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها انعدام قرار المحافظ بإعادة تعيين من قضت المحكمة ببطلان تعيينه، وباعتبار أن امتناع المحافظ عن تعيين من قضت المحكمة بأحقيته في شغل تلك الوظيفة القيادية يخالف الدستور مخالفة جسيمة، وألزمت المحافظ المصروفات.

يذكر أن المحكمة قد أصدرت عدة أحكام لصالح المواطنين وكبار الموظفين فى عدة مجالات بمختلف الإدارات بالمحافظة في الإدارة المحلية والتعليم والعلاج والوضع الوظيفي للأطباء والقطاع الطبي والنقل والندب، إلا أن المحافظ يقف بالمرصاد لتنفيذ الأحكام الحائزة على قوة الشئ المحكوم فيه.

وأكدت المحكمة في أحكامها الصادرة في هذا الشأن أن الفساد يكمن في الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية بما يتعارض مع الأهداف التي سعى إليها الشعب من خلال ثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013، والتي راح خلالها العديد من أرواح الشهداء، ودفع الشعب ثمنًا غاليًا من دمائه وقوته لترسيخ معاني الديمقراطية، وعلى رأسها إجبار النظام الحاكم لتنفيذ الأحكام القضائية وإعلاء مبدأ سيادة القانون.وقالت المحكمة أن الدستور الجديد المعدل جعل من سيادة القانون أساسًا للحكم في الدولة وأخضع الدولة للقانون، وعلى قمة هذا الخضوع احترام سلطات الدولة لأحكام القضاء والامتثال لتنفيذها، فإذا ما تجرأ أحد كبار المسئولين – أيا كان موقعه في سلم السلطة التنفيذية وعلى رأسهم المحافظين – بالتطاول على الأحكام القضائية والاستهانة بحجيتها والتنصل منها فإنه يكون واجهة للديمقراطية الوهمية الزائفة ويضحى مبدأ سيادة القانون لا يحمل وراءه أي ضمان حقيقي للمواطنين وفى ذلك عواقب وخيمة لإهداره مبدأ الفصل بين السلطات ولتحطيمه فكرة العدالة ذاتها.

وأضافت المحكمة أن تطاول محافظ كفر الشيخ على الأحكام علوًا واستكبارًا وامتناعه عن تنفيذها يعطي أسوأ المثل للخصومة الإدارية، و يمثل خرقًا منه لاحترام حجية الشئ المقضي به بالمخالفة لصريح الأحكام الأمرة للقانون والمتعلقة بالنظام العام القضائي والنظام العام الإداري ومساسًا بحجية الأحكام الصادر من هذه المحكمة، وهو ما يثير مسؤليته إزاء تظاهره فى المجتمع باحترام القانون مع تعمده مخالفة الدستور مخالفة جسيمة، وتلك أنكى صور الانحراف بالسلطة، وقد غم على المحافظ إنه لا توجد سلطة مطلقة تفلت من أحكام القانون إذا مالت وجنحت إلى غير الحق، كما غم عليه كذلك أن تنفيذ الأحكام القضائية خضوعًا وامتثالًا يعد مبدأ أساسيًا وأصلًا من الأصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة، وتقضي به ضرورة استقرار حقوق أفراد الشعب وبعث الثقة في الروابط الاجتماعية التي تحكمه، وان القول بغير ذلك من شأنه أن يجعل المسئول مهما علا قدره وعظم شأن سطانه يعيش في جزيرة منعزلة عن أحكام القانون، والقانون هو السيد الأعلى في البلاد.

واختتمت المحكمة، إن اعتياد امتناع محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة اتخذ صورًا عديدة تبدأ من تباطؤه أو تراخيه في التنفيذ مرورًا بإساءة تنفيذ الحكم أو بتنفيذه تنفيذًا ناقصًا أو مبتورًا أو على غير ما قصده الحكم، أو تنفيذه تنفيذًا غير صحيح، وانتهاء برفضه السافر أو الصريح للتنفيذ وهو أشد أنواع الانحراف في استخدام السلطة، وفى تلك الصور يكون عدوان محافظ كفر الشيخ على الدستور صارخًا، كما يكون عدوانه كذلك على حقوق الإنسان التي لا يصونها إلا قضاء مستقل عادل.