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"أسمنت أسيوط": سياسة الإخوان تضر بالاستثمارات الأجنبية

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"أسمنت أسيوط": سياسة الإخوان تضر بالاستثمارات الأجنبية "أسمنت أسيوط": سياسة الإخوان تضر بالاستثمارات الأجنبية

كتب : محمود مالك السبت 25-05-2013 23:41

أكدت مصادر مسؤولة بشركة أسمنت أسيوط "سيمكس"، أنه لا توجد أي صفقة تم إبرامها بين الشركة وجماعة الإخوان المسلمين في أسيوط، وأن الشركة لا تتدخل في أي صراع سياسي على حقوق العمال الذين خرجوا على المعاش بعد خصخصة الشركة ولا تتاجر بحقوقهم.

واستنكرت المصادر محاولة بعض التيارات السياسية والدينة المتاجرة بحقوق العمال لتحقيق مصالح شخصية لهم دون أن يدركوا حجم المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات الأجنبية في من وراء عمليات التحريض العمالية، وأشارت إلى أن الظروف الجارية في مصر تدفع المستثمرين الأجاب إلى الخروج من مصر وليس العمل بها.

وأوضحت المصادر أن الشركة تقوم حاليا بإنشاء صندوق تمويل الغرض منه إنشاء بعض المشروعات لاستيعاب العمال المتضررين من خصخصة المصنع.

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