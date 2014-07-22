«العريض»: الاحتقان السياسي والاجتماعي أضعف قدرة تونس على مواجهة الإرهاب

أكد الأمين العام لحركة النهضة التونسية، على العريض، الثلاثاء، أن «الاحتقان السياسي والاجتماعي أضعف قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب».

وقال: «إننا في تونس لا نستطيع بالمؤسسة الأمنية من ناحية البناء المعنوي والقانوني ومن حيث التجهيزات والأفراد أن نواجه تحديين كبيرين، الأول ضبط الأمن والتعاطي مع الإضرابات والاعتصامات والجريمة المنظمة والحدود والذين هربوا من السجون خلال ثورة 2011 (التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي)، وتوزيع السلاح، والثاني معركتنا مع الإرهاب».

وأضاف: «التجربة الديمقراطية في تونس تحتاج إلى الوفاق الوطني، ومن هنا، أتت فكرة الرئيس التوافقي الذي تدافع عنه النهضة».