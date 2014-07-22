اعتقال عشرات من الضباط الأتراك بتهمة الضلوع في انشطة تجسس

أعلنت قناة «سي.إن.إن ترك»التليفزيونية، الثلاثاء، أنه جرى اعتقال عشرات من كبار ضباط الشرطة بتهمة الضلوع في انشطة تجسس وتنصت غير قانونية خلال تحقيق فساد طال المقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وذكرت القناة أنه جرى احتجاز 76 ضابطا على الأقل في 22 إقليما تركيا للاشتباه في تشكيل منظمة إجرامية والتنصت على الهواتف دون سند قانوني.

وأكدت وسائل إعلامية تركية أخرى أن معظم المعتقلين شغلوا مناصب رفيعة خلال تحقيق فساد في العام الماضي، مما أدي إلى رحيل من 4 من الوزراء واعتقال رجال أعمال بارزين مقربين من «أردوغان».