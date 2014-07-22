بالصور.. بدء فاعليات الدورة التدريبية للميسرين بحملة محو الأمية في المنوفية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية بالتعاون مع وزارة الدولة للشباب والهيئة العامة لتعليم الكبار أولى فاعليات الدورة التدريبية للميسرين بحملة محو الأمية بحضور عدد من قيادات الحملة و العميد ناجى القطب الكنيسى مدير عام الفرع وأحمد الدمرداش مدير أدارة شباب أشمون واحمد سمير بدر منسق عام محو الامية بالمنوفية.

أكد العميد ناجى القطب ان مجال محو الأمية من المجالات الهامة فى كل دول العالم وانه من أجل القضاء على الفساد والرجعية لابد من القضاءعلى الأمية والعمل على احلال أساليب التطور محلها.

وأضاف احمد بدر منسق عام محو الأمية بالمنوفية ان الدورة تهدف الى اعداد كوادر تعمل على مساعدة الأميين فى الخروج من أزمتهم والدخول إلى سوق العمل بعد التعلم , مؤكدا انه سيأتي اليوم الذى تصبح فيه المنوفية بلا أمية.