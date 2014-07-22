الائتلاف السوري يُقيل الحكومة المؤقتة

قررت الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض، الثلاثاء، إقالة الحكومة السورية المؤقتة بأغلبية 66 صوتا من أعضاء الائتلاف.

وقالت الهيئة في بيان بحسب ما أفادت “سكاي نيوز عربية” إن القرار جاء “لخلق أرضية جديدة للعمل أساسها انتقال الحكومة المؤقتة إلى الداخل السوري بأقرب وقت ممكن وتوظيف الكفاءات الثورية السورية.”

ووجهت الهيئة الشكر إلى رئيس الحكومة المقالة، أحمد طعمة، ووزرائه وكلفتهم بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وفتحت رئاسة الائتلاف باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة منذ إعلان الإقالة ولغاية أسبوعين، على أن تقوم الهيئة العامة بتشكيل حكومة جديدة خلال شهر من ذلك التاريخ.