قائد القوات البحرية الإيرانية: الأسطول البحري الإيراني يضم قريبا مدمرة جديدة

أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأميرال حبيب الله سياري، أن المدمرة «دماوند» ستنضم في القريب العاجل إلى الأسطول البحري في بحر خزر شمال البلاد.

وأشار الأميرال «سياري»، في تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء «فارس» الإيرانية ونشر، الثلاثاء، إلى ازاحة الستار عن المدمرة «دماوند» في شمال إيران، فيما ستعود المجموعة البحرية الإيرانية الثلاثين المؤلفة من المدمرة «الوند» والفرقاطة «بوشهر» إلى إيران بعد أيام بعد استكمال مهمتها في المياه الدولية الحرة، والتي زارت خلالها موانئ في السودان وسلطنة عمان وتنزانيا.

وأوضح المسؤول العسكري الإيراني أن المجموعة البحرية الإيرانية الثلاثين اشتبكت 6 مرات خلال مهمتها مع قراصنة البحر لكنها أدت مهمتها فيها بنجاح.