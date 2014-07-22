السودان ينفي مد «حماس» بصواريخ استخدمت في قصف إسرائيل

نفى الجيش السوداني، مساء الإثنين، اتهامات بقيامه بمد حركة «حماس» الفلسطينية بصواريخ استخدمتها ضدإسرائيل، وذلك عقب تقارير صحفية عبرية قالت إن الجيش الإسرائيلي أفادبأن الصواريخ التي سقطت داخل أراضيه صنعت في السودان.

وكان انفجار عنيف وقع بمخزن للذخائر ومعدات التدريب بأحد مراكز التدريبالعسكري شمالي الخرطوم فجر الجمعة الماضية، وسارع جهاز الأمنوالمخابرات إلى بث توضيح أكد فيه أن الانفجار نتج عن حريق محدود، مغلقا

الباب أمام تكهنات بتعرض الموقع لقصف صاروخي من إسرائيل.

ونقلت صحيفة «سودان تريبيون» عن المتحدث الرسمي باسم الجيش القول إن ماورد من اتهام للسودان بأنه يقوم بتزويد حركات مسلحة في فلسطين بالسلاحلا أساس له من الصحة.

وأوضح أن «بعض الجهات دأبت على اتهام السودان بمثل هذه الأكاذيب بين حينوآخر»، وقال :«إن حادث مخزن الذخيرة شمال الخرطوم لا تصح نسبته لأي جهةخارجية أو ربطه بصواريخ يتم ترحيلها لحماس، فكل هذه أكاذيب لا تدعمهاالأدلة ولا الشواهد».