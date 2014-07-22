الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى البحر الميت

قال مصدر عسكري إسرائيلي اليوم الثلاثاء إن قوات الجيش الإسرائيلي أحبطت محاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى منطقة البحر الميت الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية على موقعها الالكتروني عن المصدر قوله إن الجيش قصف أيضا مائة موقع فلسطيني جديد الليلة الماضية فى حي الشجاعية ليرتفع بذلك عدد المواقع التى استهدفتها إسرائيل إلى 3200 موقع .

> وأضاف المصدر العسكري أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت 28 شخصا منذ أن بدأت اجتياحها لقطاع غزة قبل 15 يوما في عملية أطلق عليها اسم “الجرف الصامد “، موضحا أن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت 186 إرهابيا خلال هذه العملية البرية من بينهم 20 الليلة الماضية .

أ ش أ