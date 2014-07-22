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شكري وكيري يبحثان سبل وقف العدوان على غزة

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شكري وكيري يبحثان سبل وقف العدوان على غزة شكري وكيري يبحثان سبل وقف العدوان على غزة

سامح شكري-وزير الخارجية

عقد وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم الثلاثاء جلسة مباحثات مع نظيره الأمريكى جون كيرى الموجود بالقاهرة فى زيارة يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتتركز المحادثات بين وزيرى الخارجية على الأوضاع المتدهورة فى قطاع غزة في ضوء التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل على القطاع وما أسفر عنه من وقوع ضحايا تجاوز عددهم ٥٨٠ فلسطينيا حتى الآن،معظمهم من الأطفال والمدنيين بخلاف آلاف المصابين.

كما يتطرق الجانبان إلى علاقات التعاون المصرى- الأمريكي فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الوضع بالعراق وليبيا والأزمة السورية.

وكان كيرى قد وصل مساء أمس الاثنين إلى القاهرة حيث التقى بالأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بأحد فنادق القاهرة حول الوضع الحالى فى قطاع غزة وسبل الخروج من الأزمة الراهنة ووقف إطلاق النار.

وتشهد القاهرة ومنذ تفاقم الأوضاع فى قطاع غزة، وإطلاق المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، سلسلة من الزيارات المتتالية من جانب عدد كبير من كبار المسئولين الدوليين  وذلك دعما للمسعى المصري لوقف إطلاق النار في غزة ومتابعة الاتصالات والمشاورات التي تجريها مع الأطراف العربية والدولية لوقف نزيف الدم الفلسطيني.

ويعكس توافد كبار المسئولين الدوليين على مصر رغبة المجتمع الدولي في التلاحم مع الجهد المصري المخلص لوقف نزيف الدم الفلسطيني فضلا عن دعم المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية أرواح الأبرياء من المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، هذا بخلاف الإدراك الدولي لمدى تأثير مصر على الاستقرار والأمن الإقليميين من جانب وإقرارا لحقيقة ان مصر عادت بقوة بمكانتها ودورها لتكون الطرف الإقليمي المحوري فى المنطقة.

 

أ ش أ

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