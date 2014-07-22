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الصين تدعو المسؤولين لتقوية إيمانهم بالشيوعية

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الصين تدعو المسؤولين لتقوية إيمانهم بالشيوعية الصين تدعو المسؤولين لتقوية إيمانهم بالشيوعية

علم الصين

قالت وسائل إعلام رسمية في الصين إن الحزب الشيوعي الحاكم سيكثف دروس التعليم الأيديولوجي للمسؤولين للحيلولة دون إقدامهم على تقليد المعايير الأخلاقية الغربية ولتقوية إيمانهم بالشيوعية للمساعدة في محاربة الفساد المستشري.

وذكر موقع “سكاي نيوز عربية” أن وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” نقلت عن بيان من لجنة التنظيم القوية بالحزب والتي تشرف على القرارات المتعلقة بالمسؤولين “أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في الداخل والخارج أوقعت المسؤولين الذين يواجهون انعداما للإيمان وتدهورًا أخلاقيًا في الإهمال أكثر من مرة”.

وقالت شينخوا: “إن عقيدة وأخلاق المسؤولين تحدد تقدم وتراجع الحزب الشيوعي والبلاد. على المسؤولين الحفاظ على الإيمان الراسخ بالماركسية لتفادي الضلال تحت تأثير الصخب الغربي والقيم العالمية والمجتمع المدني”.

كان الحزب قد حذر مرارا من أنه لا ينبغي أن تضلل المفاهيم الغربية لحقوق الإنسان والديمقراطية أعضاءه وقال إن الصين تحتفظ بحق الترويج لتفسيرها الخاص لهذه الأفكار لجعلها تناسب بشكل أفضل ظروفها الوطنية ومستوى التطور الاقتصادي.

ويشن الرئيس الصيني شي جي بينغ حملة صارمة على الفساد المستشري في البلاد منذ توليه السلطة في العام الماضي.

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