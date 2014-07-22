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مقتل 60 شخصا في هجمات جديدة لبوكو حرام شمال شرق نيجيريا

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مقتل 60 شخصا في هجمات جديدة لبوكو حرام شمال شرق نيجيريا مقتل 60 شخصا في هجمات جديدة لبوكو حرام شمال شرق نيجيريا

ارشيفية

لقي نحو 60 شخصا مصرعهم وأصيب عدد آخر ودمر العديد من المنازل في هجمات جديدة شنها مسلحون يعتقد أنهم أعضاء في جماعة بوكو حرام المتشددة علي قرية “جايدامجاري” بمنطقة “باما” بولاية “بورنو” شمال شرق نيجيريا خلال الساعات الماضية.

ورغم أن السلطات الأمنية لم تصدر الي الآن بيانات عن الهجمات وعدد القتلي فإن صحيفة “فانجارد” واسعة الإنتشار بنيجيريا أكدت مقتل 60 علي الأقل وإصابة عدد كبير وتدمير العديد من المنازل والسيارات من خلال استخدام كميات كبيرة من المتفجرات.

وقال بعض سكان القرية إن الجماعة قامت بالهجمات بعد رفض أبناء القرية طلبا لبوكو حرام بتجنيد الشباب في صفوف الجماعة للقيام بعمليات ارهابية.

وفي السياق الأمني ، ذكرت مصادر طبية بمستشفي “ميدوجوري” التعليمي أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم في كمين نصبه مسلحو بوكو حرام علي طريق سريع بمدينة “ميدوجوري” حيث قتل الضحايا الذين كانو من المسافرين وتم نقل جثثهم الي المستشفي.

 

أ ش أ

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