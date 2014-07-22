الاتحاد الإفريقي يدين الهجمات الإرهابية في مصر وتونس

أدانت رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الدكتورة انكوسازانا دلاميني زوما بشدة الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد 22 من قوات حس الحدود بمحافظة الوادي الجديد قرب الحدود مع ليبيا والسودان يوم 19 يوليو الجاري.

كما أدانت الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا للجيش التونسي غربي البلاد يوم 17 يوليو الجاري وأودى بحياة عدد من الجنود التونسيين.

وقال بيان أصدره الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا إن رئيسة المفوضية تبعث بخالص تعازي الاتحاد الإفريقي إلى عائلات الضحايا وتعبر عن التضامن الكامل للاتحاد الإفريقي مع حكومتي مصر وتونس.

وأشارت رئيسة المفوضية إلي أن هذه “الهجمات الجبانة وغير المبررة هي دليل آخر على التهديد المتزايد الذي تمثله الجماعات المسلحة الإرهابية والإجرامية في جميع أنحاء القارة”، وشددت على أهمية تجديد العمل الإفريقي المشترك لمكافحة هذه الجماعات، وكذلك التعامل بشكل أكثر فعالية مع آفة الإرهاب، في إطار الآليات الأفريقية والدولية ذات الصلة.. وأكدت على التزام مفوضية الاتحاد الإفريقي بمواصلة دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في هذا الصدد.

أ ش أ