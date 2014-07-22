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جون كيري يقرر تمديد فترة زيارته إلى القاهرة

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جون كيري يقرر تمديد فترة زيارته إلى القاهرة جون كيري يقرر تمديد فترة زيارته إلى القاهرة

جون كيرى

قرر وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى تمديد فترة زيارته الحالية بالقاهرة يوما آخر لمواصلة اتصالاته وجهوده الرامية الى إنهاء الوضع الحالى فى غزة والتوصل لوقف لاطلاق النار.

وكان كيرى قد شرع فى عقد سلسلة لقاءات مكثفة منذ وصوله الى القاهرة مساء امس ، حيث التقى مع بان كى مون الامين العام للامم المتحدة ، كما بدأ منذ قليل مباحثاته مع وزير الخارجية سامح شكرى.

ويعقد وزير الخارجية الامريكى فى وقت لاحق اليوم مباحثات مع الدكتور نبيل العربى الامين العام للجامعة العربية ، ومن المنتظر أن يستقبله الرئيس عبد الفتاح .

أ ش أ

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