نداءات عبر مكبرات الصوت ببسيون للتظاهر أمام مجلس المدينة لمنع إخواني من الدخول

دعا عدد كبير من المواطنين بمركز ومدينة بسيون أهالي المدينة عبر مكبرات الصوت للمطالبة بالتجمع صباح اليوم الأحد أمام مجلس المدينة لمنع جبر العشماوي -عضو بجماعة الإخوان المسلمين- نائب رئيس المدينة من الدخول للمجلس .

وكانت مدينة بسيون قد شهدت قيام مئات أهالي المدينة بمشاركة بعض القوى والحركات السياسية بغلق مجلس المدينة بالجنازير ومنع دخول الموظفين، احتجاجًا على قرار محافظ الغربية بتعيين جبر العشماوي نائبًا لرئيس المدينة .

يذكر أن الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية قد أصدر القرار رقم 114 بتعيين جبر العشماوي رئيسًا لمدينة السنطة مما أثار حفيظة الأهالي، واعتبروه أخونة للمؤسسات وقاموا بالتجمهر أمام ديوان عام المحافظة، مطالبين بسرعة استبعاد العشماوي عن المدينة مما دفع المحافظ للاستجابة لمطالبهم ونقله للعمل نائبًا لرئيس مدينة بسيون مما أغضب الأهالي وقاموا بالتظاهر ضده وأغلقوا مجلس المدينة بالجنازير وقاموا بقطع شارع 23 يوليو احتجاجًا على قرار المحافظ مطالبين بسرعة استبعاد العشماوي عن المدينة .