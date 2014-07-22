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مجلس الأمن يدين اضطهاد تنظيم “الدولة الإسلامية” لمسيحيي العراق

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مجلس الأمن يدين اضطهاد تنظيم “الدولة الإسلامية” لمسيحيي العراق مجلس الأمن يدين اضطهاد تنظيم “الدولة الإسلامية” لمسيحيي العراق

 مجلس الأمن

أعرب مجلس الأمن في إعلان صدر بإجماع الدول الـ15 مساء أمس الإثنين عن “إدانته الشديدة للاضطهاد المنهجي الذي يمارسه “الدولة الإسلامية”  والمجموعات التابعة لها ضد أفراد ينتمون إلى أقليات وأشخاص يرفضون الإيديولوجيا المتطرفة للدولة الإسلامية”.

وتابع البيان إن “الهجمات المنهجية والواسعة النطاق ضد السكان المدنيين بسبب أصولهم الإثنية او الدينية أو إيمانهم يمكن أن تشكل جريمة ضد الإنسانية سيحاسب عليها مرتكبوها”.

وأثنى المجلس على الجهود التي تبذلها العراقية والأمم المتحدة للتصدي لـ”التهديدات الإرهابية” ضد الأقليات وتلبية الحاجات الإنسانية العاجلة للنازحين بسبب النزاع في العراق داعيا إلى تكثيف هذه الجهود.

وكان تنظيم “الدولة الإسلامية” استولى في يونيو على الموصل، ثاني مدن العراق. وأمهل الجمعة الأقلية المسيحية بضع ساعات لمغادرتها.

والأسبوع الماضي دعا التنظيم المسيحيين في المدينة إلى “اعتناق الإسلام أو دفع الجزية أو مغادرة المدينة” وإلا فإنهم سيقتلون.

وقبل الغزو الأمريكي في 2003 كان عدد المسيحيين في العراق يزيد عن مليون بينهم أكثر من 600 ألف في بغداد و60 الفا في الموصل وكذلك في مدينتي كركوك (شمال) النفطية والبصرة (جنوب).

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