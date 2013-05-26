اعتقال ناشطين في ميليشيا موالية لحركة النهضة في تونس

كتب : أ ف ب السبت 25-05-2013 23:45

أعلنت رابطة حماية الثورة وهي ميليشيا تونسية تتهمها المعارضة بموالاتها لحركة النهضة الإسلامية أن الشرطة اعتقلت اثنين من أبرز ناشطيها.

والاثنان المعتقلان هما عماد دغيج ومحمد أمين العقربي المعروف باسم "ريكوبا". وقد اعتقلا قرب تونس العاصمة بعد قيام الشرطة بتفريق تجمع لم يحصل على إذن من السلطات، بحسب ما جاء على الصفحة الرسمية لهذه الرابطة على فيس بوك.

ولم يكن بالإمكان الاتصال بوزارة الداخلية للحصول على تعليق على الأمر.

وتتهم المعارضة مع بعض حلفاء حركة النهضة رابطة حماية الثورة باستخدام أساليب عنيفة لترهيب معارضيها، وهي تطالب بحظرها.

كما تعتبر المعارضة أن الحكومة تتساهل كثيرا مع ناشطي هذه الرابطة ومع الحركة الجهادية السلفية.

وحذر وزير الداخلية الجديد، لطفي بن جدو، من تنظيم تظاهرات لا تحظى بموافقة السلطات، مؤكدا أنها ستفرق بالقوة وسيلاحق الداعون إليها.

وفي التاسع عشر من مايو منعت السلطات قيام تجمع لجهاديين سلفيين ما أدى إلى مواجهات عنيفة أوقعت قتيلا ونحو عشرين جريحا.