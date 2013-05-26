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قوات النظام السوري تقتحم مطار الضبعة العسكري شمال القصير

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قوات النظام السوري تقتحم مطار الضبعة العسكري شمال القصير قوات النظام السوري تقتحم مطار الضبعة العسكري شمال القصير

كتب : ا ف ب السبت 25-05-2013 23:45

اقتحمت القوات النظامية السورية، اليوم، مطار الضبعة العسكري شمال مدينة القصير الاستراتيجية، الذي يعد خط الدفاع الرئيسي المتبقي للمقاتلين المعارضين المتحصنين في شمال المدينة، بحسب ما أفاد مصدر عسكري سوري، في وقت تستمر المعارك الضارية على كل محاور المدينة وداخلها بين قوات النظام مدعومة من حزب الله اللبناني، والمعارضة المسلحة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المصدر العسكري إن "الجيش السوري اقتحم مطار الضبعة عبر المحور الشمالي الغربي والاشتباكات تدور داخل المطار بعد سيطرة الجيش على خط دفاع المسلحين".

ويقع المطار العسكري القديم على بعد نحو ستة كيلومترات إلى الشمال من مدينة القصير، وعلى الطريق الوحيد الذي يخرج من المدينة في اتجاه ريفها الشمالي. وكان مقاتلو المعارضة سيطروا عليه في أبريل.

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