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الخارجية الأمريكية تحذر من السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة

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الخارجية الأمريكية تحذر من السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة الخارجية الأمريكية تحذر من السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الرعايا الأمريكيين من السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة بسبب القتال بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم الثلاثاء، عن الخارجية الأمريكية في بيان قولها “توصي الوزارة بأن يأخذ المواطنون الأمريكيون في الحسبان تأجيل السفر لغير أغراض الضرورة إلى إسرائيل والضفة الغربية وتعيد التأكيد على تحذير مستمر منذ فترة طويلة للمواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى قطاع غزة”، مشيرة إلى أن هذا التحذير يحل محل تحذير آخر صدر في الثالث من فبراير الماضي.

وأضاف بيان الخارجية “الأجواء الأمنية لا تزال معقدة في إسرائيل والضفة الغربية وغزة… وينبغي على المواطنين الأمريكيين أن يكونوا على وعي بمخاطر السفر إلى تلك المناطق بسبب الصراع الحالي بين حماس وإسرائيل.”

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد وصل إلى القاهرة أمس الاثنين لبحث سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
> أ ش أ

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