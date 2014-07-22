ضبط تشكيل عصابي قام بسرقة سيارة مخصصة لنقل الاموال ببنى سويف

تمكنت اجهزة الامن بعد 48 ساعة من اعادة مبلغ 2 مليون و830 الف جنيه قام تشكيل عصابى يضم ثلاثة عاطلين بينهم شقيقان بسرقة سيارة محملة بالنقود على الطريق الصحراوى الشرقى بمنطقة الشيخ فضل بمحافظة المنيا باستخدام سيارة ملاكى واسلحة اليه هددوا بها حارسى سيارة النقود التابعة لشركة تارجت بالقاهرة وتم ضبط مليون و300 الف جنيه ومصوغات ذهبية وأسلحة وهاتف محمول .

كانت البلاغات قد تعددت امام اللواء إبراهيم هديب مدير امن بنى سويف حول قيام ٣ أشخاص باستيقاف السيارات علي الطرق الفرعية بدائرة مركز الفشن وسرقة سائقيها ومستقليها بالإكراه تحت تهديد السلاح .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء زكريا أبو زينة مدير المباحث الجنائية لكشف هوية الجناة والقبض عليهم و دلت التحريات ان وراء ارتكاب واقعة السرقة كل من ناصر أبو بكر محمد ٤٠ سنة عاطل وشقيقه محمد ٣٠ سنة عاطل ومحمود علي محمود محمد ٢٦سنة عاطل يقيمون مركز الفشن كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا يتزعمه الاول تخصص في السرقات بالإكراه من بينها سرقة سيارة أموال عامة والاستيلاء منها علي ٢مليون و٣٨٠ الف جنيه بمحافظة المنيا .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من الشرطة يقودها الرائًد احمد الدسوقي رئيس مباحث الفشن من ضبط المتهم الاول بمحل إقامته والثاني والثاني باًحي القري السياحية بالبحر الأحمر وعثر بحوزتهم علي مليون و ٣٠٠ ألف جنيه متبقية من المبلغ المسروق من سيارة الأموال وكذلك سيارة بدون لوحات معدنية وبندقية الية استخدمت في الحادث واعترف الجناه بما جاء في التحريات وأشاروا الي انفاقهم باقي المبلغ في شراء ٢ سيارة ملاكي ومصوغات ذهبية وبندقيتين آليتين ومثليهما خرطوش صناعة تركية و١٢ هاتف محمول بالإضافة الي تأجير شقة بمنطقة هضبة الهرم وتأسيسها حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق