بالصور .. مندوب الزمالك يتسلم الاستغناء عن الشناوي من منطقة بورسعيد لكرة القدم‎

تسلم مندوب نادي الزمالك أمس الاثنين الاستغناء الخاص لاحمد الشناوي حارس مرمي المصري الذي انتقل للزمالك .

و قد قام حسن كلمل القائم بعمل مدير عام النادي المصري بالتوقيع علي الاستغناء و توجه مندوب الزمالك بعد ذلك الي منطقة بورسعيد لكرة القدم .

و قام كريم العويلي رئيس قسم شئون اللاعبين بمنطقة بورسعيد لكرة القدم بعمل اللازم نحو الاستغناء و تم اعتمادة من المنطقة وقام جمال نوفل القائم بعمل مجلس ادارة النادي بالتوقيع علي الاستغناء و ختمة بخاتم المنطقة ليصبح الاستغناء ساري المفعول.

كانت جماهير المصري قد هاجمت الحارس الدولي و اتهمته بالخيانه مثل محمد شوقي و محمد زيدان و عمرو الصفتي .