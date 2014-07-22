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بالصور .. مندوب الزمالك يتسلم الاستغناء عن الشناوي من منطقة بورسعيد لكرة القدم‎

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بالصور .. مندوب الزمالك يتسلم الاستغناء عن الشناوي من منطقة بورسعيد لكرة القدم‎ بالصور .. مندوب الزمالك يتسلم الاستغناء عن الشناوي من منطقة بورسعيد لكرة القدم‎

تسلم مندوب نادي الزمالك أمس الاثنين الاستغناء الخاص لاحمد الشناوي حارس مرمي المصري الذي انتقل للزمالك .

و قد قام حسن كلمل القائم بعمل مدير عام النادي المصري بالتوقيع علي الاستغناء و توجه مندوب الزمالك بعد ذلك الي منطقة بورسعيد لكرة القدم .

و قام كريم العويلي رئيس قسم شئون اللاعبين بمنطقة بورسعيد لكرة القدم بعمل اللازم نحو الاستغناء و تم اعتمادة من المنطقة وقام جمال نوفل القائم بعمل مجلس ادارة النادي بالتوقيع علي الاستغناء و ختمة بخاتم المنطقة ليصبح الاستغناء ساري المفعول.

كانت جماهير المصري قد هاجمت الحارس الدولي و اتهمته بالخيانه مثل محمد شوقي و محمد زيدان و عمرو الصفتي .

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