192 ألف مواطن يتنافسون على قرعة الحج السياحى.. الخميس المقبل

قال مصطفى عبد اللطيف رئيس قطاع شركات السياحة، إنه سيتم إجراء قرعة إلكترونية للحج السياحى، الخميس المقبل، بمركز معلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحقيقًا للشفافية التامة، كما سيتم عقد مؤتمر صحفى موسع للإعلان عن أسماء الفائزين بالقرعة، بحضور ممثلى جميع وسائل الإعلام.

وأضاف عبد اللطيف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بلغ نحو 192 ألف مواطن، يتنافسون للحصول على فرصة حج من بين 29 ألفًا و500 تأشيرة هى حصة شركات السياحة.

كان مصطفى عبد اللطيف وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع شركات السياحة، قد أعلن عن انتهاء أعمال اللجنة المشتركة من وزارة السياحة ومجلس إدارة غرفة الشركات، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية أمس الاثنين، من مراجعة أسماء وبيانات الحجاج والبالغ عددهم 195 ألف مواطن، تم إدراجهم بمعرفة الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج بمستوياته السياحى والاقتصادى على الموقع الإلكترونى لخدمات الحج والعمرة ومطابقتها بالبيانات المدرجة بأصل جوازات سفر الحجاج.

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