هل انتهى الخلاف بين أحلام وراغب في Arab Idol؟

حلقة أكثر من رائعة تحسب لمحطة الـmbc بعد أن اختارت أن يكون ضيف السبت، من أهل البيت الفنان راغب علامة الذي أشعل مسرح Arab Idol كما لم يحصل من قبل مع أي فنان حلّ ضيفاً على البرنامج. ورغم أنه لازال يعاني من الحساسية من أسبوعين، إلا أنه تخطى كل أوجاعه عند رؤية الجمهور على حد تعبيره.

أحلام تسأل راغب عن برواس

وبدا واضحاً أن المدّ والجزر الذي استمر بين راغب وأحلام لفترة قد انتهى، حيث لوحظ منذ بداية الحلقة تفاعل أحلام مع راغب الذي ما أن أطلّ على المسرح للغناء حتى وقفت وراحت تصفّق له وهي تبتسم. كما شاركته الغناء في وقت كان يقترب راغب أكثر من مرة من مكان جلوس أعضاء لجنة التحكيم حيث راح يعطي الميكروفون لأحلام لتشاركه الغناء. فبدت وتيرة الانسجام عالية بينهما وتبادل الابتسامات، حتى الأحاديث التي غابت بينهما لمدة، عادت لتبرز من جديد. إذ استطعنا سماع أحلام تهمس لراغب بعد أدائه وصلته مع المشتركين: "لماذا لم تغنِ برواس حسين معاك"؟

زوجة راغب حاضرة للمرة الأولى

كما كان حضور لافت ولأول مرة لزوجة راغب جيهان علامة التي أعربت لـ"سيدتي نت" عن سعادتها بحضور Arab Idol مباشرة من الستوديو وليس على التلفزيون، وسعادتها أيضاً بزوجها معترفة أنّ شهادتها مجروحة بفنه. ولوحظ أيضاً عناق أحلام لجيهان بعد نزولها عن مسرح لجنة التحكيم وتوجّهها صوبها، لإلقاء التحية عليها وعلى الوفد الإعلامي المصري.

كذلك أصرّت أحلام في حلقة ليلة السبت على ذكر الـ"kfc" في حديثها، وأعادت أجواء الضحك والمرح التي حصلت في حلقة ليلة الجمعة، ما دفع معدي البرنامج بتمرير "kfc" على الشاشة. الأمر الذي أسعد أحلام وجعلها تضحك مطولاً.

هاتف نانسي من جديد

الهاتف عاد من جديد إلى يد نانسي عجرم التي تلقت اتصالاً بدا أنه أزعجها بعض الشيء، لكن سرعان ما همست لها أحلام "خير في شي"؟ فأجابت نانسي: "لا" وعادت ضحكتها مجدداً. ولوحظت سعادة نانسي الكبيرة عندما كان راغب يؤدي أغنياته على المسرح. وكالعادة أيضاً راح المعجبون بنانسي صغاراً وكباراً يتهافتون لالتقاط الصور معها مع حصول بعض المشاكل بين الجمهور ورجال الأمن.

لفتة الشافعي لراغب

بعد انتهاء "السوبر ستار" راغب علامة من وصلته الغنائية الأخيرة، وعودته إلى كرسي التحكيم، قام حسن الشافعي وعانقه في لفتة جميلة منه وشكره على ما قام به وإشاعته جواً مميزاً في الستوديو.

خطأ أحمد وأنابيلا

لم يسلم مقدما البرنامج أحمد فهمي وأنابيلا هلال من نقد الصحفيين لهم، بسبب وقوعهما في أخطاء لا تغتفر، وعلّق البعض أنها ليست المرة الأولى التي يخطىء فيها أحمد، وذلك عندما قال:" سنستمع الآن لأغنية جديدة للفنان راغب علامة، ما دعا الأخير للتوضيح بأن الأغنية التي قدّمها في بداية السهرة وسمعها الجمهور للمرة الأولى هي الجديدة. أما أنابيلا فبدت مرتبكة بعض الشيء لاسيما في الفقرة الأولى وأعادت بعض الكلام مرتين.

توقّع خروج مهند

وبالعودة إلى سياق الحلقة، لقد بدا واضحاً منذ بدايتها توقّع خروج المشترك العراقي مهند المرسومي، كذلك توقّع البعض وقوف المشتركة المغربية سلمى رشيدي في منطقة الخطر. إلا أن الوقوف في منطقة الخطر كان من نصيب المشترك السوري عبد الكريم حمدان والمشترك اللبناني زياد خوري. وبعد خروج مهند تستمر المنافسة بين السبعة الباقين في الأسابيع المقبلة.

كواليس:

-حضور الصحافة المصرية لليوم الثاني في استديو Arab Idol وانقسامهم بين تأييد المشترك المصري أحمد جمال وتأييد المشترك الفلسطيني محمد عساف بقوة.

-لوحظ انزعاج المشترك السوري عبد الكريم حمدان بعد إعلان النتيجة. وبدا أنه غير راض عن التصويت.

-الجمهور حاول أن يصل إلى المشتركين. لكن تمّ منعهم.

-خلافات بين الجمهور ورجال الأمن بسبب محاولتهم منعهم من التقاط الصور مع أعضاء لجنة التحكيم.

-بدا حماس الجمهور واضحاً مع كل إطلالة لراغب.

-روح رياضية عالية أظهرها مهند المرسومي لدى خروجه من البرنامج.

-غناء راغب مع المشتركين ساعدهم على أن يكونوا مرتاحين نفسياً.

-غناء جميل قدمه فرح يوسف ومحمد عساف باللغة الإنكليزية.

-لم تعرف الأسباب التي حالت دون الإعلان عن ضيف الحلقة المقبلة من البرنامج.