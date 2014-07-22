بالصور..ضبط تشكيل عصابي قام بسرقة توك توك من سائق بعد تهديده بالاسلحة البيضاء بسوهاج‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط تشكيل عصابي قام بسرقة توك توك من سائق وتهديده بالاسلحة البيضاء بسوهاج حيث تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة العسيرات من حسام رجب محمد سن 23 سائق – ويقيم بناحية الخلافية – دائرة مركز جرجا بأنه أثناء قيادته دراجته النارية ” توك توك ” بدون لوحات معدنية بدائرة المركز فوجئ بقيام أشخاص مجهولين بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحيازتهم واختطافه وتكبيله بالحبال وإلقائه بالزراعات بناحية نجع رشوان – دائرة المركز والاستيلاء منه على حافظة النقود والدراجة النارية وهاتفه المحمول · توصلت تحريات إدارة البحث الجنائي إلي أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي يضم كل من :-

1- محمد عبد الباقي احمد سن 22 عامل

> 2- هشام رضوان أبو الحمد سن 20 عامل – ويقيمون بناحية أولاد بهيج – دائرة المركز

> 3- خالد جمال احمد سن 26 عامل – ويقيم بناحية بندار الشرقية

> 4- محمد شعبان عز الدين سن 30 عامل

> 5- إبراهيم.ا.ا سن 23 عامل 00 ويقيمون بناحية أولاد حمزة – دائرة المركز

> عقب تقنين الإجراءات 00 تم استهداف المذكورين وأسفر ذلك عن ضبط من الأول حتي الرابع وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب 00 ضبط بحوزة الأول سلاح أبيض ” مطواة ” .

عثر علي الدراجة النارية المبلغ بسرقتها بمنزل المتهم الأخير، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم الهارب .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1383 إداري المركز لسنة 2014 وتم العرض على النيابة العامة للتصرف