عودة صلاح في مباراة القمة = بازل بطلا للدوري؟

غاب محمد صلاح جناح بازل عن مواجهة جروسهوبرز في نهائي كأس سويسرا، فخسر المصرييون أول بطولة، ولكن مازال أمل التتويج بلقب الدوري متاحا في عودة الدولي المصري أمام نفس الفريق في لقاء حسم الدوري.

بازل يواجه جروسهوبرز في الجولة الـ34 من الدوري السويسري في الرابعة والربع بتوقيت القاهرة على ملعب ستاديون ليتزجروند معقل منافسه.

وأبرز ما يدعم بازل هو عودة صلاح الذي غاب عن مواجهة الكأس للإيقاف لحصوله على إنذارين، ويرجح بقوة احتمالية الدفع به أساسيا بجوار زميله محمد النني.

بازل جمع 66 نقطة بفارق ست نقاط عن جروسهوبرز قبل ثلاث جولات من النهاية، وفي حالة فوز صلاح والنني بالمواجهة سيحسم الدوري رسميا قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وتعادل بازل أيضا سيخلف تتويج صلاح والنني بأول بطولة رسمية في موسمهم الاحترافي الأول، إذ يتبقى جولتين وحتى إن خسر فيهما متصدر المسابقة، فالمواجهات المباشرة لصالح بازل، وأيضا فارق الأهداف.

أما إذا خسر بازل سيتقلص الفارق إلى ثلاث نقاط ويبقى جولتين على النهاية، على المصريين أن يفوزا فيهما أمام يونج بويز وسانت جالين.

لعملاء فودافون وموبينيل .. للإشتراك في خدمة الرسائل القصيرة من FilGoal.com والحصول على أحدث الأخبار على موبايلك أدخل رقم تليفونك في المربع المخصص بالأسفل.