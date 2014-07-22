إدارة مكافحة المخدرات بالرياض تطلق مرحلتها التوعوية الثانية بالأسواق

تنظم إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة الشؤون الوقائية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات العديد من البرامج والفعاليات التوعوية وذلك على ثلاث مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى قبل شهر رمضان المبارك وقد اشتملت على العديد من المحاضرات وندوات وورش العمل، وقام قسم الشؤون النسوية بالإدارة بعدد من الملتقيات والندوات والمحاضرات والمعارض التوعوية

مسابقات تدور حول أضرار المخدرات.. وعروض للفرق الترفيهية لجذب الزوار

وإصدار مجلة مكافحة المخدرات في عددها السنوي الثالث صرح بذلك ل "الرياض" مدير إدارة الشؤون الوقائية العقيد أحمد بن علي الزهراني وأشار إلى أنه" قامت إدارة الشؤون الوقائية بعقد ثلاث ندوات تهدف إلى توعية الفئة المستهدفة من مغبة الوقوع في براثن آفة المخدرات وسبل الوقاية منها وذلك في كل من سجون منطقة الرياض وقوات الطوارئ الخاصة بمنطقة الرياض وأحد المراكز الصيفية بمحافظة رماح".

وبين مدير إدارة الشؤون العقيد أحمد الزهراني في تصريحه ل "الرياض" بأنه خلال هذه الفترة من شهر رمضان المبارك تم تدشين المرحلة الثانية من الفعاليات حيث أقيم معرض توعوي بمركز القصر مول التجاري بمدينة الرياض وقد اشتمل المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام على توزيع العديد من النشرات والكتيبات التوعوية وعرض بعض أساليب التهريب وأنواع المخدرات الأكثر شيوعاً وانتشارا بين أوساط الشباب وبعض العقاقير الطبية التي يساء استخدامها لتبيان خطورة المواد المخدرة وأثرها المدمر على صحة الإنسان ، كما شهد المعرض مسابقات وأسئلة تدور حول أضرار المخدرات ومخاطرها، وعروضاً للفرق الترفيهية التي يهدف منها إلى جذب الزوار وتوزيع الكثير من الهدايا التذكارية والجوائز القيمة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من إقامة مثل هذه المعارض التي نالت استحسان الجميع.

هذا وسوف ينتقل المعرض لمركز العثيم مول التجاري بالدائري الشرقي ويستمر لمدة ثلاثة أيام وثم بعد ذلك إلى مركز غرناطة التجاري وتتختم به فعاليات المرحلة الثانية لهذه الفعاليات.

وأكد مدير إدارة الشؤون الوقائية العقيد أحمد بن علي الزهراني في نهاية تصريحه ل"الرياض" أنه سيتم تدشين المرحلة الثالثة بعد إجازة عيد الفطر المبارك والتي تشتمل على ثلاثة معارض أخرى في مواقع مختلفة وندوة علمية بالتعاون مع جامعة الملك سعود ثم بعد ذلك يقام الحفل الختامي وتكريم المشاركين والجهات الراعية رواد المسؤولية الاجتماعية من قبل سعادة مديرإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء سعود بن راشد العصيمي مختتماً تصريحه بأن يحفظ الله بلادنا وشبابها من الجنسين من كل شر ومكروه في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الأمين.