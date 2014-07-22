محافظ جدة يدعم حملة «الصوم جنة» و«عيدكم مبارك»

جدة - ياسر الجاروشة

أبدى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة سعادته بتنظيم حملة «الصوم جنة» و«عيدكم مبارك» ودعمه لفعالياتها التي تنفذها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر في عدد من الأسواق والمراكز التجارية الكبرى وكورنيش البحر بمحافظة جدة، وذلك لما تميزت به هذه الحملة من أساليب توعوية وتوجيهية مشوقة وجذابة وهادفة.

وأوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة سليمان علو أن الأمير مشعل بن ماجد وجه بالاستمرار في مثل هذه البرامج التوجيهية المفيدة والنافعة والجاذبة وكل ما من شأنه ترغيب الناس للمشاركة في مثل هذه الفعاليات والبرامج.