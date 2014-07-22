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قرينة حريملاء بدون ماء

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    أبدى عدد من المواطنين والمقيمين وأصحاب النشاطات التجارية والصناعية بمخطط القرينة شكواهم من شح المياه مع دخول فصل الصيف الشديدة، حيث زادت تلك المعاناة لكون من يعايشها هم من المتقاعدين الذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان المخطط من خلال استمرارهم في البحث عن صهاريج المياه التي أخذت أسعارها في تزايد مستمر لتضييق العبء المادي على كواهل أولئك المتقاعدين، بالإضافة لأعباء الحياة اليومية المتزايدة وبالرغم من وقوع المخطط تحت نطاق خدمات فرع المياه بمحافظة حريملاء إلاّ ان مستوى الخدمة المقدمة والمتمثلة في توفير المياه للمساكن والمرافق متدنية جداً ولا تحقق رضى المستفيدين وعلى الرغم من تقديم العديد من الشكاوى وزيارة مدير الفرع بالمحافظة لحل معضلة المياه المستمرة لاسيما في شهر رمضان المبارك، وناشد أهالي القرينة المسؤولين في المياه سرعة النظر في معاناتهم.

سكان مخطط القرينة عنهم:

حمد بن عبدالعزيز المقرن "متقاعد"

سعد بن عبدالعزيز المقرن "متقاعد"

أحمد بن عبدالله الشنيبر "متقاعد"

عبدالعزيز بن سليمان الحسين

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