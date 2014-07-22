الكشافة يتسابقون لخدمة زوار المسجد النبوي

يواصل المركز الكشفي الرمضاني لخدمة الزوار بالمدينة المنورة الذي تشرف عليه الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة على تقديم خدماته التطوعية بمشاركة أكثر من (300) كشاف من رسل السلام، وأوضح الكشاف يوسف الحربي بأن مهامه في الخدمة تتم من خلال إرشاد الزوار التائهين بالتعاون مع مراكز فرع وزارة الحج المنتشرة في محيط ساحات المسجد النبوي الشريف والمساهمة والمشاركة في إيصالهم لمقر سكنهم بأمان فيما بيَّن الكشاف عدنان المحمدي أن مشاركته في الخدمة تتم عبر إيصال كبار السن بعربة الجولف في ساحات المنطقة المركزية فيما يفخر كل من الكشاف عمار هوساوي ورفاقه بدر محمود وسالم عبدالرحمن بدفع الزوار من كبار السن بالعربات وإيصالهم من وإلى المسجد النبوي، بينما بين الكشاف هشام صالح أن مشاركته تأتي من خلال المساعدة في توزيع وجبة إفطار صائم في الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، فيما أكد الكشاف أحمد عبدالجليل أن سعادته تكمن في التعاون والمشاركة مع رجال المرور في تسهيل عبور المشاة من الزوار من وإلى الحرم، كما قال الكشاف عبدالله الحربي أشكر من أتاح لي فرصة المشاركة في تقديم بعض الخدمات في ساحات مسجد الميقات بذي الحليفة ومنها مهام الإرشاد وخدمة دفع العربات للزوار والمعتمرين من كبار السن.

بدوره بيّن مدير المركز الكشفي الرمضاني الدكتور طه بن محمد قاسم أن المركز بدأ بتقديم خدماته مطلع شهر رمضان ويستمر حتى نهاية الشهر.

فيما أشار صالح محمد صالح رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم المدينة أن للبرنامج عملا يوميا ثابتا موزعا على ثلاث فترات الفترة الأولى وتشمل تجمع الكشافين إحدى الساحات القريبة من المسجد النبوي والتجهيز لوجبة الإفطار وتأتي الفترة الثانية وتسمى بفترة الخدمة والتي تستمر حتى الحادية عشرة مساءً أما الفترة الثالثة والتي تبدأ من الحادية عشرة إلى الثانية عشرة والنصف بعد العودة لمقر مركز خدمة الزوار وخلال الفترة الثالثة يتم عمل برنامج ثقافي للكشافين المشاركين يتخلله مسابقات وانشطة متنوعة.

وثمن نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد جهود رسل السلام من كشافة المدينة المشاركين في مركز خدمة المعتمرين والزوار في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

من جانبه أشاد مدير عام التربية والتعليم ناصر بن عبدالله العبدالكريم بجهود الكشافة المشاركين.