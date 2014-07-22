«تراحم حائل» تطلق حملة لمساعدة ذوي السجناء

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم حائل" حملة تعريفية تحت شعار "ارحموا أبناء تراحم" وذلك في مجمع "جاردن مول" بمنطقة حائل.

وعبر رئيس اللجنة عودة بن سليمان العودة عن شكره لإدارة المجمع لتعاونهم مع اللجنة وتسهيل اختيار مقر اللجنة بالمجمع. وتتولى الحملة مديرة الموارد المالية باللجنة رائدة الحميد، ومسؤولة العلاقات العامة والإعلام سحر الضمادي، ومن خلالها يتم استقبال زكوات وهبات وتبرعات أهل الخير التي نعتمد عليها في تنفيذ برامجنا المقدمة لأسرهم ورعايتهم وتقديم الخدمات الإنسانية لهم وتلبية احتياجاتهم.