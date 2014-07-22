ضبط بندقية الية و2 فرد روسي بسوهاج‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط بندقية الية و2 فرد روسي بيانها كالتالي :-

1- بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مطموسة الأرقام بحيازة بيومى حسين محمد سن 30 عامل – ويقيم بناحية أولاد طوق غرب – دائرة مركز دار السلام – تحرر عن ذلك المحضر رقم 2628 إداري مركز دار السلام لسنة 2014 .

2- فرد محلى الصنع بحيازة عبد الكريم عامر أحمد سن 52 فلاح – ويقيم بناحية عرب بنى واصل – دائرة مركز ساقلته – تحرر عن ذلك المحضر رقم 3403 إداري مركز ساقلته لسنة 2014 .

3- فرد روسي محلى الصنع وكذا عدد “5″ طلقات من ذات العيار بحيازة عمرو جميل فوزي إبراهيم سن 20 عامل ويقيم بناحية أدفا – دائرة مركز سوهاج – تحرر عن ذلك المحضر رقم 4086 إداري مركز سوهاج لسنة 2014 .

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة