سموحة: وافقنا على انضمام حمودي لبازل

كشف محمد فرج عامر رئيس سموحة عن الموافقة على انضمام أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق إلى بازل مقابل 750 ألف يورو في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان فرج عامر قد كشف مؤخرا عن منافسة من باريس سان جيرمان لبازل على ضم حمودي.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "وافقنا على انضمام حمودي إلى بازل مقابل 750 ألف يورو، بالإضافة إلى 15% من قيمة بيعه مستقبلا".

وتابع "عرض بازل كان أكثر جدية من عرض باريس سان جيرمان، كما أن اللاعب يريد أن يكرر تجربة محمد صلاح نجم تشيلسي الحالي".

ويسافر حمودي فور حصوله على الفيزا، من أجل توقيع الكشف الطبي في سويسرا.

كما أشار فرج عامر إلى الموافقة على احتراف شريف حازم مدافع الفريق في نادي أسيرسكا السويدي مقابل مليون جنيه.