الكويت تسحب الجنسية من عدد من المعارضين

قررت الحكومة الكويتية، الإثنين، سحب الجنسية الكويتية من صاحب محطة فضائية موالية للمعارضة ومن نائب معارض سابق وأسرتيهما، إضافة إلى إغلاق عدد من فروع الجمعيات الخيرية لـ«الإخوان المسلمين» والسلفيين.

ووافق مجلس الوزراء على سحب الجنسية من أحمد جبر كاظم عافت الشمري، صاحب قناة «اليوم» الفضائية وصحيفة «عالم اليوم» لدواعي «المصلحة العامة»، وسحب الجنسية من النائب السابق المعارض عبدالله البرغش، لكونه اكتسب الجنسية «من خلال عملية غش»، وفقا للمجلس.

وجاءت تلك القرارات ضمن إجراءات وجهت الحكومة باتخاذها ضد من قالت إنهم أناس يشتبه في محاولتهم «تقويض استقرار» البلاد، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها الكويت للمطالبة بإطلاق سراح المعارض البارز، النائب البرلماني السابق، مسلم البراك، إثر حبسه احتياطيا بتهمة الإساءة للقضاء، قبيل إطلاق سراحه في 7 يوليو الجاري.