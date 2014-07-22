«صحة غزة»: ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل إلى 566 شهيدًا و3600 جريح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ارتفعت حتى اللحظة إلى 566 شهيدًا و3600 جريح.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في تصريحات صحفية مساء الإثنين، إن حصيلة عدد الشهداء بلغ 566 شهيدًا و3600 جريح، بينهم أكثر من 149 شهيدًا و1150 من الجرحى من الأطفال.

وأشار إلى استشهاد مواطن يبلغ من العمر 60 عامًا وإصابة أكثر من 60 آخرين جراء استهداف منزل في مخيم الشاطي غرب مدينة غزة.

في سياق متصل، أغارت طائرات الاحتلال عند منتصف الليل على منازل المواطنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة موقعة اعدادا كبيرة من الجرحى بين صفوف النساء والأطفال.

وأشار شهود عيان إلى وصول عدد كبير من الإصابات المتوسطة والخطيرة والبالغة الخطورة من عائلة بكر من بينهم نساء وأطفال إلى مستشفى الشفاء جراء قصف منزلهم غرب غزة.