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ولى العهد السعودى ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الاقليمية والدولية

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ولى العهد السعودى ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الاقليمية والدولية ولى العهد السعودى ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الاقليمية والدولية

نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بحث الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بجدة مساء اليوم ورئيس وزراء باكستان نواز شريف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وتناول اللقاء بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها .

حضر اللقاء الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

فيما حضره من الجانب الباكستاني وزير المالية محمد أسحق دار وحسين نواز شريف.
> أ ش أ

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