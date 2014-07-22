منظمة التحرير الفلسطينية تدين تصريحات لأعضاء الكونجرس تدعم العدوان على غزة

أدانت المفوضية العامة لمنظمة التحرير في الولايات المتحدة بشدة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها عدد من أعضاء الكونجرس الأميركي، والتي تدعم العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقالت المفوضية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن :” هذه التصريحات تعطي غطاء سياسيًا لإسرائيل لمواصلة استهدافها الأعمى للمدنيين الفلسطينيين، في خرق صارخ للقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية ” ، كما نشرت وكالة ” وفا ” الاخبارية .

وعبرت عن قلقها من تصريحات أدلى بها السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام عن ولاية كارولينا الجنوبية خلال برنامج ‘واجه الصحافة’ على محطة ‘إن بي سي’، وقالت إنه :” غير مقبول أن تصدر تصريحات عن ممثل للشعب الأميركي تشجع إسرائيل على مواصلة حملة قتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء ” .

وأضافت المفوضية أن :” هذه المواقف وغيرها التي أدلى بها أعضاء من الكونجرس” غير مقبولة على الإطلاق، وحثتهم على الإحجام عن إطلاق هكذا تصريحات نارية قد تعقد الدور الأميركي في الشرق الأوسط ” .