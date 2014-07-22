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الفنانة درة: أنا وجمال سليمان "ناصريان" وعبد الحكيم عامر مظلوم

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قالت الفنانة درة إن مسلسل "صديق العمر" سياسى وتاريخى وليس رومانسيا، مشيرة إلى أنها مسئولة عن دورها فقط قائلة "أعلم أنه حظى باهتمام كبير لوجود شخصيات سياسية كثيرة".

وأضافت الفنانة حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساءً"، أنها ترى أن المشير عبد الحكيم عامر ظُلِمَ فى الحقيقة وشُوِّهَت شخصيته وأنه لا يستحق ذلك، مضيفة "نحن ناصريين رغم أنى تونسية وجمال سليمان سورى".

وأوضحت درة أن أكثر شىء أثارها المسلسل فى هو الجانب الرومانسى بين الفنانة الراحلة برلنتى عبد الحميد، والمشير عبد الحكيم عامر رغم تاريخية المسلسل، مضيفة أن الشخصية كانت صعبة وأسلوبها البلدى فى أعمالها الفنية لم يكن أسلوبها فى حياتها وهيأتها الشخصية.

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