وكيل الداخلية الليبية: ليبيا تمر بظروف غاية فى الصعوبة

أكد وكيل وزارة الداخلية الليبية للشؤون الأمنية الليبية عمر الخدراوى، أن ليبيا تمر بظروف غاية فى الصعوبة وتشهد حاليا حراك سياسى نتيجة لتحولات هامة من فترة المجلس الانتقالى الليبى السابق إلى انتخابات المؤتمر الوطنى الليبى العام.

وقالت وسائل الإعلام الليبية، اليوم، السبت، إن وكيل الداخلية الليبية قد أدلى بهذه التصريحات خلال لقائه بالعاصمة الليبية طرابلس مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الأمن الدبلوماسى - الذى يزور ليبيا حاليا - حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الليبى - الأمريكى فى المجال الأمنى فى الوقت الذى أكد فيه الجانب الأمريكى حرصه على تقديم العون فى جميع المجالات ولاسيما فى المجال الأمنى.