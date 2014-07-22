زواج كيم كردشيان وكانيي ويست مهدّد بالانتهاء
الإثنين 21-07-2014 21:48
يبدو أنّ شهر العسل المزمع استمراره، بين Kim Kardashian وزوجها Kanye West، قد انتهى بطريقة قد تؤدّي إلى انتهاء الزواج من اساسه.
فقد اكتشفت نجمة تلفزيون الواقع أنّ زوجها يتجسّس عليها، عبر زرع برنامج تعقّب "GPS" في هاتفها المحمول، ما جعلها تشعر بضيق كبيرة وبأنّها تفقد السيطرة على حياتها.
وذكرت مصادر مقرّبة من النجمة، البالغة من العمر 33 عاماً، حصرياً لموقع "RadarOnline"، أنّ الزوج، البالغ من العمر 37 عاماً، يسيطر على حياتها كليّاً من خلال وضعه برنامج تعقب "GPS" في هاتفها المحمول، حتى يعرف موقعها في كلّ الأوقات.
ولم يكتفِ النجم بوضع هذا الجهاز منذ زمن، بل يعمد إلى الاتصال بها باستمرار للاستفسار عن مكان وجودها، يتأكّد من أنها صادقة معه.
والأكثر من ذلك، فإنّ Kanye يُجبرKim على الاتصال به دائماً واستشارته بكلّ تفاصيل حياتها، ما جعلها تشعر بأنّها محاصرة ومحبطة للغاية، بدلاً من أن تكون سعيدة بعد زواجها الحديث وإنجابها طفلة منه، ومحاولتها دائماً أن تكون أماً وزوجة مثالية.
وأضاف المصدر أنّ Kanye لا يدعها تتنفس، لأنّه يُريد أن يقوم بدور المدير ووكيل الأعمال في حياتها أكثر من دوره كزوج لأمّ جيّدة، ما جعلها تشعر بالملل وتعاني صعوبة في التعامل مع ذلك. فهل من الممكن أن ينتهي هذا الزواج قريباً؟!
يُذكر أنّ Kim Kardashian تزوّجت من Kanye West في شهر حزيران من العام الحالي في إيطاليا، تزامناً مع بلوغ ابنتهما عامها الأول.
لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي
ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"